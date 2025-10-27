Грузия отказалась от участия в заседании «Евронеста»

Тбилиси отказался принимать участие в 12-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи «Евронест», которая состоится в Ереване 28-30 октября. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

«Враждебная риторика некоторых депутатов Европарламента и их присоединение к акциям протеста в Тбилиси противоречат принципам взаимного уважения и выходят за рамки парламентской дипломатии», — отметил председатель парламентского комитета по евроинтеграции Леван Махашвили.

Ранее грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе отменил встречу с председателем ОБСЕ Элиной Валтонен из-за её присутствия на прошедшем 14 октября митинге в Тбилиси.

Также он отмечал, что в Грузии предотвратили пятую попытку переворота с поддержкой извне.