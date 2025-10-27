Еврокомиссия: любые действия Израиля по аннексии нарушают международное право
Евросоюз будет считать нарушением международного права любые действия Израиля по аннексии оккупированных палестинских территорий. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Анвар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе.
22 октября парламент Израиля утвердил в предварительном чтении два законопроекта о распространении израильского суверенитета на поселения на Западном берегу реки Иордан. 23 июля Кнессет принял декларацию с соответствующим призывом к правительству Израиля. Тогда 71 из 120 депутатов проголосовал за декларативную резолюцию, 13 высказались против.