В Венгрии понадеялись на встречу Путина и Трампа

Венгерская сторона надеется, что ожидаемая встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Будапеште состоится. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его цитирует РИА Новости.

«Мы рады принять его (саммит — прим. «Ленты.ру»). Мы понимаем, что ни одна из сторон не отказалась от этого плана. Вопрос в сроках и вопрос в содержании. Поэтому мы надеемся, что подготовка продвинется вперед и саммит в итоге состоится», — сказал дипломат.

Как заметил Сийярто, для завершения украинского конфликта «американцы и русские должны договориться, а для этого им необходимо вести переговоры».

23 октября Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште. По словам главы США, у него сложилось впечатление, что он «не сможет достичь нужной цели», однако Трамп не стал отвергать возможность встречи в будущем.