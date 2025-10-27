Зеленский раскрыл Трампу свой план мира

Владимир Зеленский в интервью Axios заявил, что новые санкции президента США Дональда Трампа нанесут удар по России, но Украине по-прежнему необходимы ракеты большой дальности.

Это заявление прозвучало после двух недель дипломатических виражей: напряженной встречи с Трампом 17 октября, отмены саммита Трампа с Путиным и введения первых за второй срок Трампа санкций против России.

«Президент Трамп обеспокоен эскалацией. Но я думаю, что если не будет переговоров, эскалация все равно произойдет. Санкции — это одно такое оружие, но нам также нужны ракеты большой дальности», — приводит издание слова Зеленского.

По мнению Зеленского, если США предоставят Украине возможность наносить удары по военным и энергетическим объектам в глубине России, то это может приблизить переговорный процесс. Он заверил Трампа, что Киеву даже не придется немедленно применять это оружие. Самого факта его наличия и угрозы «проблем с энергетическими объектами России» будет достаточно.

Зеленский анонсировал подготовку плана по прекращению огня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая сегодня на вопрос, можно ли считать испытание "Буревестника" ответом на усиливающееся экономическое давление со стороны США и Европы, сказал: "Конечно, на фоне этого Россия должна делать все, чтобы быть в состоянии гарантированно обеспечить свою безопасность".