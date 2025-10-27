В США посоветовали Мадуро «прямо сейчас» бежать в Россию

Американский сенатор Рик Скотт заявил, что главе Венесуэлы Николасу Мадуро стоит покинуть страну, так как там «что-то должно произойти». Об этом сообщает CBS News.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. После серии недавних атак на суда в Карибском море Трамп также дал понять, что рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы.

Президент США не стал отвечать на вопрос, имеет ли ЦРУ полномочия «казнить» Мадуро. После комментариев Трампа Мадуро осудил попытки «государственных переворотов, организованных ЦРУ». В беседе с CBS News Скотт заявил, что дни Мадуро «сочтены».

«Если б я был на месте Мадуро, я бы прямо сейчас отправился в Россию или Китай. <…> Его дни сочтены. Что-то произойдет - какое-то внутреннее или внешнее событие», - сказал Скотт.

Журналистка CBS News отметила, что огневая мощь США «уже у побережья» Венесуэлы. Она спросила сенатора, собираются ли США вторгнуться в Венесуэлу.

«Я так не думаю. Я... я имею в виду, ... если мы это сделаем... я буду удивлен», - ответил Скотт.

Он добавил, что свержение Мадуро означало бы «конец для Кубы».

«Америка позаботится о Южном полушарии. Мы позаботимся о свободе и демократии», - заключил сенатор.

Трамп оправдывает вмешательство ЦРУ, повторяя свои утверждения, что Венесуэла отправляла заключенных, в том числе из психиатрических учреждений, в США. Он также утверждал, что Венесуэла ввозит в США большие объемы наркотиков по морю. Эксперты неоднократно подвергали сомнению некоторые заявления президента об угрозах, которые венесуэльцы якобы представляют для США.