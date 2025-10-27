Китай отреагировал на испытание «Буревестника»

Китай обратил внимание на испытание Россией ракеты «Буревестник».

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает РИА Новости.

«Мы обратили внимание на соответствующие сообщения», — сказал дипломат на брифинге в ответ на просьбу прокомментировать заявление российского лидера Владимира Путина о ракетных испытаниях.

Ранее об испытаниях «Буревестника» высказался президент США Дональд Трамп.

«Я не считаю уместным, что Путин делает такие заявления», — сказал он.

По словам американского лидера, Россия не играет в игры с США, а США не играют в игры с Россией.

В России объяснили реакцию Трампа на испытание «Буревестника»

26 октября Путин сообщил о проведении решающих испытаний новейшей крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. В связи с этим он поручил подготовить для ракеты всю необходимую инфраструктуру и определить класс, к которому она относится.