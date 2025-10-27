О чем пишут зарубежные СМИ сегодня: Азиатское турне Трампа и выборы в Аргентине

Зарубежные СМИ активно обсуждают азиатское турне Дональда Трампа и итоги парламентских выборов в Аргентине - два события, способных повлиять на мировую политику и экономику. О том, как эти темы освещаются в мире, читайте в материале «Рамблера».

Первые день саммита АСЕАН

Президент США Дональд Трамп 26 октября с ходу приступил к первому этапу своего азиатского турне, объявив о серии торговых соглашений в Малайзии, сообщает Reuters. Также он присоединился к подписанию расширенного перемирия между Таиландом и Камбоджей.

В течение шести часов после приземления в Куала-Лумпуре, где проходит саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Трамп объявил о торговых соглашениях с четырьмя странами, встретился с региональными лидерами и провел переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Бразильский лидер заявил, что их команды немедленно начнут обсуждение тарифов.

Перед ожидаемой в четверг встречей с главой Китая Си Цзиньпином Трамп заявил, что уверен в достижении соглашения с Пекином. Reuters отмечает, что Китай в первый день саммита АСЕАН настаивал на укреплении экономических связей и более открытой торговле.

Самая молодая страна Азии, Восточный Тимор, в воскресенье стала 11-м членом блока АСЕАН после 14-летнего ожидания, что стало знаковым событием для бывшей португальской колонии, которая обрела полную независимость только в 2002 году после четвертьвековых конфликтов с соседней Индонезией. Восточный Тимор, страна с населением в 1,4 миллиона человек входит в число беднейших государств Азии и надеется получить выгоду от интеграции своей молодой экономики, объем которой составляет около двух миллиардов долларов.

Для большинства лидеров главным бонусом от появления Трампа на саммите стала возможность лично побеседовать с президентом США в решающий момент переговоров по тарифам, отмечает BBC News. Многие страны АСЕАН представляют собой экспортно-зависимые экономики, причем ключевым рынком для них остаются США. Помимо Таиланда и Камбоджи, соглашения с Вашингтоном подписали также Малайзия и Вьетнам. И хотя им не удалось снизить тарифные ставки, они смогли договориться об освобождении некоторых товаров от пошлин.

Выборы в Аргентине

Либертарианская партия президента Аргентины Хавьера Милея выиграла промежуточные выборы в парламент с большим отрывом, чем предсказывали последние опросы, пишет Le Monde. Партия Милея обошла левоцентристскую оппозицию на девять пунктов, набрав почти 41 процент голосов. Президент заявил, что теперь у Аргентины будет «самый реформистский Конгресс в истории».

Избирателям было предложено обновить треть сенаторов и половину депутатов в этом решающем испытании для президентства Милея. Выборы должны были определить, насколько свободным будет положение Милея в парламенте, где его молодая партия ранее составляла явное меньшинство. Партия президента одержала победу в 16 из 24 провинций страны. Самая неожиданная победа была зафиксирована в провинции Буэнос-Айрес - «оплоте перонистов» - где на выборах в местные законодательные органы 7 сентября оппозиция опережала партию Милея на 14 пунктов.

По итогам выборов парламентская база Милея утроится, хотя и не достигнет абсолютного большинства. Если альянсы партии сохранятся, они обеспечат президенту порог в одну треть, необходимый для наложения вето на оппозиционные законопроекты, противоречащие его политике.

По версии Al Jazeera, результаты выборов помогут Милею сохранить поддержку со стороны Трампа, администрация которого недавно предоставила Аргентине значительную финансовую помощь, но пригрозила прекратить ее, если лидер либертарианцев не добьется успеха.

Явка на выборах составила 68 процентов, что стало самым низким показателем с 1983 года (не считая праймериз в законодательный орган 2021 года), хотя участие в выборах и является обязательным. Эксперты подчеркивают, что это свидетельствуют о разочаровании населения в политических лидерах.

Хотя сокращение бюджета существенно снизило уровень инфляции в Аргентине с годового максимума в 289 процентов в апреле 2024 года до 32 процентов в прошлом месяце, многим аргентинцам по-прежнему с трудом удается сводить концы с концами.

Рост цен опережает рост зарплат и пенсий, а домохозяйства платят больше за электричество и общественный транспорт с тех пор, как Милей сократил субсидии. При этом уровень безработицы сейчас выше, чем когда президент-либертарианец вступил в должность.

Результаты выборов удивили аргентинских аналитиков, учитывая недавние удары по популярности Милея, вызванные обвинениями в коррупции в адрес его сестры, и текущим экономическим кризисом, подчеркивает The Guardian.