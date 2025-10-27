Трамп встретился с императором Японии

Президент США Дональд Трамп, который в понедельник прибыл с официальным визитом в Японию, провел встречу с императором Нарухито. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Встреча прошла в императорском дворце в центре Токио. Трамп уже второй раз встречается с Нарухито - в 2019 году глава Белого дома стал первым иностранным лидером, встретившимся с тогда только что взошедшим на престол новым японским императором.

28 октября у Трампа должны пройти переговоры с новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити.

Это первый для Трампа визит в Японию во время его второго президентского срока, и четвертый - в общей сложности.