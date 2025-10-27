Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что врачи оценивают состояние его здоровья как отличное.

Аудиотрансляция беседы американского президента с репортерами, состоявшейся на борту самолета по пути в Японию, велась на YouTube-канале Белого дома.

"Все было идеально, я предоставил вам полные результаты", - ответил Трамп на вопрос, делал ли он МРТ. "С нами путешествуют врачи, думаю, они дали вам очень убедительные заключения. <...> [Если бы состояние здоровья было плохим], я бы не стал скрывать, я бы что-то с этим делал. Но врачи сказали, что у меня одни из лучших результатов [медицинского обследования] для этого возраста. Одни из лучших из тех, что они когда-либо видели", - сказал президент США.

Летом 2025 года у Трампа была замечена отечность ног и синяки на руках. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт тогда заявила, что состояние здоровья президента остается отличным.

Отечность, по ее словам, обусловлена венозной недостаточностью, что распространено среди людей старше 70 лет, а синяки на руках объясняются частыми рукопожатиями и приемом аспирина.