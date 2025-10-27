В России объяснили реакцию Трампа на испытание «Буревестника»

Политолог-американист Константин Блохин в разговоре с Рамблером объяснил реакцию президента США Дональда Трампа

на недавние испытания российской крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.

Ранее Трамп прокомментировал испытание ракеты «Буревестник» в РФ. По его словам, Россия и США «не играют в игры». «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», - сказал он журналистам. По словам американского лидера, у США есть ядерная подлодка недалеко от границы РФ и Вашингтон также регулярно проводит ракетные испытания.

После испытания «Буревестника» Трампу надо было показать, что США тоже есть чем похвастаться. Поэтому он сделал это жесткое заявление и заговорил о ядерной подлодке. Трамп хочет продемонстрировать, что он – жесткий лидер. Однако очевидно, что в области гиперзвукового оружия Соединенные Штаты являются догоняющей стороной. Так что риторика американского президента – это попытка обосновать данный факт и при этом сохранить собственное лицо. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

В Вашингтоне негативно восприняли испытания новой российской ракеты, подчеркнул эксперт.

«Эти испытания продемонстрировали технологическое отставание США. Но я не считаю, что они станут причиной новой гонги вооружений. Когда-то эту гонку начали сами США, а мы отвечаем и пытаемся нивелировать ее с помощью наших разработок. И тут важно напомнить, что военный бюджет США составляет почти 1 трлн долларов. Это колоссальная сумма. США, условно говоря, тратят на оборону столько, сколько десять идущих после них стран вместе взятых. Так что это они годами ведут гонку вооружений, а наш «гиперзвук» - это ответ на их масштабные траты», - заявил специалист.

Вместе с тем Блохин выразил мнение, что испытания новой ракеты не отразятся на усилиях США по украинскому урегулированию.

«С одной стороны, у РФ есть новое супероружие, но, с другой стороны, в Вашингтоне полагают, что мы не станем его использовать. Поэтому наши новые прорывы не являются драйвером того, чтобы они сели за стол переговоров», - сказал эксперт.

Российская ракета «Буревестник» может обходить американскую систему противовоздушной обороны «Золотой купол». Об этом ранее сообщила газета The New York Times.