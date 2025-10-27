Обзор иноСМИ: что Сталины делают в Индии и в чем Норвегия обвиняет Россию

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Моди прав, что поддерживает Путина. Спросите хотя бы Сталиных из Кералы»

Пророссийские настроения на юге Индии всегда были сильны - об этом говорят даже имена многих местных жителей - и теперь тарифы президента США Дональда Трампа подталкивают Дели к еще большему сближению с президентом России Владимиром Путиным, пишет The Times. В небольшой деревне на берегу реки Кунти в штате Керала на теплом осеннем ветру развевается красный флаг с изображением серпа и молота. Название деревни - Москва. В этой местности живет 39-летний Ленин Виджаян. Он - один из многих южноиндийских жителей, названных в честь деятелей советской эпохи. В конце 1950-х годов Керала стала первым штатом в Индии, избравшим коммунистическое правительство. The Times также побеседовала с аспирантом по имени Аядур Сталин. Он рассказал, что в студенческие годы встречал других Сталиных, а также Марксов, Гегелей, Хрущевых и Че Гевар.

Советско-индийские связи укреплялись, так как советские лидеры осознавали стратегическое значение Индии как «противовеса Китаю». Советское руководство поддержало Индию в деликатном вопросе Кашмира, когда США и Британия отказались это сделать. Хотя популярность коммунизма в Индии пошла на спад, связи с Россией сохранились. После решения Трампа ввести пошлины, пророссийское лобби в Индии набирает силу, подчеркивает The Times. СМИ писали, что нефтеперерабатывающие заводы Индии готовятся резко сократить импорт российской нефти на фоне давления США. Однако в то же время Индия направляет своих военных на учения в Россию, подчеркивается в статье. Что ещё важнее, Путин планирует знаменательный визит в Индию в декабре - первый с 2022 года. Индия на протяжении десятилетий была одним из крупнейших получателей российских вооружений, включая современную систему ПВО С-400. Опасения, что Трамп совершил стратегическую ошибку в отношении Индии, разделяют многие в США, отмечает газета. Бывший помощник Трампа Джон Болтон назвал введение пошлин «огромной ошибкой».

«Норвегия обвинила Россию в накоплении ядерного оружия за Полярным кругом»

Норвегия заявила, что Россия накапливает ядерное оружие и ударные подлодки за Полярным кругом, готовясь к войне с НАТО, пишет британский таблоид Daily Mail. По словам министра обороны Норвегии Торе Сандвика, его страна обнаружила, что Россия наращивает свое военное присутствие в Арктике, особенно на Кольском полуострове. Сандвик заявил, что Москва хочет взять под контроль Арктический регион, где базируется ее флот, чтобы «заблокировать судоходные пути союзникам по НАТО в случае войны». Норвежский министр подчеркнул, что ядерное оружие «нацелено не только на Норвегию, но и на Британию, а также через полюс на Канаду и США».

По его словам, норвежцы - «глаза и уши НАТО в этой области», и они видят, что Россия испытывает новое оружие, к примеру, гиперзвуковые ракеты, а также «торпеды с ядерным приводом и ядерные боеголовки». Кольский полуостров, известный тем, что на его территории находится самый концентрированный в мире запас ядерного оружия, играет ключевую роль в способности Кремля нанести ответный удар, подчеркивается в статье. Сандвик назвал подлодки одной из самых сильных сторон России. Таяние льдов в регионе позволяет открыть новые судоходные маршруты, что было бы финансово выгодно для судов, курсирующих между Европой и Азией. Официальные лица в Осло предупреждают, что за контроль над двумя стратегически важными судоходными маршрутами в Арктике разгорится ожесточенная конкуренция, поскольку они могут стать ключевыми линиями снабжения в случае конфликта с Россией.

Финских туристов манит граница с Россией

Забор на границе Финляндии с Россией стал новой туристической достопримечательностью, пишет Yle. Туристы приходят посмотреть на заграждение и фотографируются рядом с ним. Часто они оказываются в пограничной зоне, куда нельзя заходить без специального разрешения, и получают штраф.

Начальник пограничного поста Вайниккала Юсси Пеккала рассказал, что с дороги Хииваниементие видно несколько сотен метров забора. Оттуда также открывается вид на российскую сторону границы. По дороге можно свободно передвигаться, но на прилегающее к ней поле заходить нельзя - это уже пограничная зона. Yle отмечает, что летом 2025 года пограничная служба Юго-Восточной Финляндии зафиксировала более 50 мелких нарушений границы - на треть больше, чем летом 2024-го.

Четверть девушек Мюнхена пожаловалась на домогательства в транспорте

Окружной совет молодежи опросил жителей Мюнхена в возрасте до 27 лет об их опыте поездок в общественном транспорте. Особенно тревожным оказался опыт поездок молодых женщин, пишет Süddeutsche Zeitung. Опрос показал, что молодежь Мюнхена часто чувствует себя небезопасно в автобусах и поездах ночью. Многие избегают общественного транспорта поздней ночью, особенно молодые женщины.

В то время как более 95 процентов молодых людей чувствуют себя в безопасности в общественном транспорте днем, ночью этот показатель составляет всего 54 процента. 75 процентов опрошенных девушек вообще избегают общественного транспорта ночью, в то время как среди мужчин этот показатель составляет 38 процентов. Почти 28 процентов молодых женщин сообщили, что сталкивались с сексуальными домогательствами в общественном транспорте. Исследователи назвали этот показатель «шокирующим».

«Турция, Россия и Китай с точки зрения внешней торговли»

Дефицит внешней торговли - это глубоко укоренившаяся проблема, унаследованная Турцией от Османской империи, пишет Cumhuriyet. После открытия турецких рынков для импортной конкуренции в 1838 году, внутреннее производство пошло на спад, что привело к формированию импортозависимой экономической структуры. Несмотря на попытки преодолеть эту зависимость, проблемы оставались нерешенными и приобрели новые масштабы, особенно с либерализацией экономики в 1950-х и 1980-х годах.

Торговые отношения Турции претерпели значительные изменения после распада СССР и вступления Китая в ВТО в 2001 году. Россия и Китай стали крупнейшими импортерами для Турции, но их доля в турецком экспорте незначительна, подчеркивается в статье. В 2024-м импорт из Китая составил 13 процентов от общего объема импорта, а импорт из России - 12,7 процента. В результате торговли с двумя странами общий дефицит торгового баланса в прошлом году достиг 77 миллиардов долларов. Хронический торговый дефицит Турции создает постоянное давление на ее экономику из-за нехватки иностранной валюты. Если проблема с валютой останется нерешенной, то не будут решены и проблемы обменного курса, цен и финансовой стабильности, подчеркивается в статье. Обесценивание турецкой лиры - одна из основных причин инфляции. Как можно сбалансировать торговлю с Китаем и Россией? По версии автора статьи, помочь может экспорт туристических услуг, особенно в Китай.