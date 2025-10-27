У побережья США зафиксировали тысячи неизвестных подводных объектов

Приложение для отслеживания неопознанных движущихся объектов Enigma зарегистрировало более 9 тыс. сообщений о загадочных явлениях в водах США. Об этом сообщила газета New York Post (NY Post).

© U.S. Navy/ZUMA/TACC

С августа 2025 года чаще всего сообщалось о странных подводных объектах у берегов Калифорнии (389) и Флориды (306). Загадочные явления происходили, как отмечает издание, в пределах 10 миль от береговой линии США, а 500 случаев зафиксировали в пределах 5 миль.

Более 150 сообщений содержали описание неких объектов, "зависших над водой или опускающихся в нее". Один из таких случаев попал на видео. На кадрах видны "странные зеленые огни, перемещающиеся над поверхностью океана" близ Форт-Лодердейла в штате Флорида.