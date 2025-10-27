Премьер Литвы анонсировала обсуждение закрытия границы с Белоруссией
Власти Литвы обсудят предложение закрыть на неопределённый срок границу с Белоруссией, заявила литовский премьер Инга Ругинене.
«Мы уже подготовили решение на неограниченный срок закрыть границу с Белоруссией с определёнными исключениями... Дипломаты, диппочта смогут ездить, а также наши граждане и граждане ЕС из Белоруссии смогут попасть к нам, но всё остальное движение будет закрыто», — цитирует её РИА Новости.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предложил ограничить транзит в Калининград.