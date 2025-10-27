Что происходит в мире сегодня: загадочный объект над Москвой и беспокойство Запада

Над Москвой появился загадочный объект, а в Южно-Китайском море потерпели крушение вертолет и самолет ВМС США. Что происходит в мире, и что вызывает беспокойство на Западе, разбирался «Рамблер».

© Сергей Савостьянов/ТАСС

Огненный шар над Москвой

Ночью над российской столицей появился неизвестный объект, похожий на зеленоватый шар, который в итоге будто рассыпался на части, а затем угас. Кадры с ним были опубликованы в соцсетях, пишет в своем Telegram-канале «Абзац».

По одной из версий, приведенных изданием, это мог быть метеор. Однако журналисты не исключили и «происки нейросети».

Испытания «Буревестника» вызвали тревогу на Западе

Испытание новой ракеты «Буревестник» свидетельствует о боеспособности армии России и вызвало тревогу у западных стран. Об этом 26 октября рассказал «Известиям» депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн.

По его словам, «многие в странах НАТО не ожидали, что Россия имеет эту ракету», и в контексте украинского кризиса на Западе опасаются, что Москва потенциально может применить ее против стран альянса.

«Надеемся, что [лидеры НАТО] скажут, что поддержка Украины будет сокращена хотя бы до уровня, при котором никакая территория России больше не сможет подвергаться атакам со стороны Украины с применением оружия НАТО», — подчеркнул Линдеманн.

На Западе выступили с предупреждением Зеленскому

Смерть «самого красивого мальчика ХХ века»

27 октября стало известно о смерти шведского актера и музыканта Бьерна Андресена, который получил известность как «самый красивый мальчик XX века». Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

Андресен стал популярен в мире после того, как сыграл в фильме Лукино Висконти «Смерть в Венеции» 1971 года. Режиссер назвал его «самым красивым мальчиком ХХ века».

Один из режиссеров документального фильма о жизни актера Кристиан Петри отметил, что у Бьерна Андресена «была невероятная харизма, которую он демонстрировал перед камерой», и он «был смелым человеком».

Главная проблема спецслужб Великобритании

Главной проблемой британских спецслужб является слабая координация действий, что сказывается на их способности противостоять угрозам национальной безопасности. Об этом со ссылкой на доклад МВД Великобритании от 2023 года пишет газета The Times. В статье отмечается, что британские спецслужбы, такие как Агентство внутренней безопасности MI5, его аналог в сфере внешней разведки MI6 и Управление правительственной связи GCHQ, просто «не успевают» за угрозами, а разногласия между ними ведут в тупик. В частности, MI5 настаивало на признании иранского Корпуса стражей исламской революции террористической организацией, а MI6 было против этого.

Перехват судна с наркотиками в Кении

У берегов Кении было перехвачено судно, на котором обнаружены наркотические вещества стоимостью около 63,4 млн долларов. Арестованы шесть граждан Ирана, сообщила государственная медиакомпания Кении Kenya Broadcasting Corporation.

Судно было задержано в 630 км от побережья Момбасы в ходе патрулирования кенийскими правоохранительными органами. На нем нашли 1024 тыс. кг неизвестного вещества. Лабораторный анализ подтвердил, что это метамфетамин. Ведется расследование.

Крушение в Южно-Китайском море

В Южно-Китайском море потерпели крушение истребитель и вертолет ВМС США, экипажам удалось спастись. Об этом пишет CBS News.

По данным Тихоокеанского флота США, вертолет MH-60R Sea Hawk упал при «выполнении обычных операций». Все три члена экипажа живы.

«Примерно через 30 минут после этого истребитель F/A-18F Super Hornet также потерпел крушение при выполнении плановых операций. Два члена экипажа катапультировались», — сообщили в ВМС.

Лавров: Путин готов принять концепцию США по Украине

Президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске подтвердил готовность работать над урегулированием ситуации на Украине, опираясь на предложенную США концепцию. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, слова которого приводят «Известия».

Министр иностранных дел России отметил, что в ходе встречи на Аляске Владимир Путин подробно «повторил каждый элемент концепции», привезенной ранее для обсуждения в Москву спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.