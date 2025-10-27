Кошта: ЕС ждет от Китая содействия в урегулировании конфликта на Украине

Европейский союз (ЕС) ожидает от КНР содействия в урегулировании конфликта между РФ и Украиной. Об этом по итогам встречи с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта, пишет ТАСС.

«Я обозначил, что ЕС ожидает, что Китай поможет положить конец этой войне», — отметил Кошта.

Он добавил, что обсудил с Ли Цяном вопросы, связанные с поддержанием и развитием двусторонних отношений. В том числе речь шла о восстановлении баланса в торгово-экономических отношениях между региональным содружеством и КНР, а также перспективах сотрудничества при решении глобальных вопросов.

24 октября украинский лидер Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что Пекин не заинтересован в оказании помощи Киеву и не желает поражения Москве. Глава государства выразил уверенность, что Китай поддерживает РФ.

Позднее эти слова прокомментировал официальный представитель министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь. По словам дипломата, Пекин продолжает твердо стоять на стороне диалога и мира между Москвой и Киевом. Он добавил, что китайские власти всегда определяли свою позицию по конфликту на Украине в соответствии с сутью самого вопроса и прилагали усилия для прекращения огня.