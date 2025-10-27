Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что открытие пограничных пунктов с Россией возможно в обозримой перспективе, а не через десятилетия.

Орпо заявил о возможности открытия границы с Россией в будущем, передает РИА «Новости».

«По моему мнению, открытие восточной границы на каком-то пограничном пункте возможно в будущем, и я говорю не о десятилетиях», – подчеркнул Орпо в интервью финскому телерадиовещателю Yle.

Граница между Финляндией и Россией была закрыта финскими властями и останется таковой до дальнейшего уведомления. Финляндия начала ограничивать пересечение границы еще в ноябре 2023 года из-за увеличения числа беженцев из третьих стран. Власти Финляндии обвиняли Москву в якобы намеренной отправке просителей убежища к этим рубежам, однако МИД России отверг эти заявления, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.

Среди условий открытия границы Орпо назвал восстановление прежней практики проверки проездных документов российскими пограничниками. Он отметил, что российская сторона якобы заявила на последней встрече о нежелании менять действующую процедуру, но не уточнил подробностей этой встречи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее обращал внимание, что российские пограничники строго придерживаются инструкций и разрешают проходить только тем, кто имеет на это законное право. Песков подчеркивал, что обвинения в адрес Москвы являются безосновательными и неприемлемыми.

Финляндия заявила о необходимости усилить давление на Россию

Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия лишилась поставок российского леса, что поставило под угрозу строительство домов и работу предприятий. Экономику юго-восточной Финляндии охватил коллапс после прекращения сотрудничества с Россией. Власти Финляндии не смогли выделить средства на замену дорожных указателей с названиями российских городов.