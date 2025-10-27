В Литве заявили о кризисе власти из-за метеозондов

Неспособность ответственных инстанций решить проблему нарушающих воздушное пространство Литвы со стороны Белоруссии метеорологических зондов с табачной контрабандой привела к кризису власти. Об этом в эфире национального радио LRT заявил советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулёнис.

© tzahiV/iStock.com

"Приходится констатировать, что мы находимся в кризисе, достаточно серьезном кризисе, и это дело не только правительства. Сплотиться в поисках решения необходимо всем", - сказал он.

По мнению советника президента, происходящее только на контрабанду списывать нельзя.

"Контрабанда используется в качестве прикрытия. На самом деле это является гибридной психологической акцией. Ну еще и контрабанду поразбрасываем", - утверждал Матулёнис.

По данным литовских властей, раньше были единичные случаи переброски метеозондами табачной контрабанды из Белоруссии, но в октябре они приняли массовый и регулярный характер.

Самая крупная подобная акция была отмечена 22 октября, когда в Литву залетели около 200 зондов. Из-за угрозы безопасности воздушного движения Литве приходится раз за разом закрывать Вильнюсский международный аэропорт. С 24 октября это делалось три ночи подряд.