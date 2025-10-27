Как выглядел самый красивый мальчик XX века

Умер шведский актер и музыкант Бьерн Андерсен. Его называли самым красивым мальчиком XX века. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Андерсен родился 26 января 1955 года в Стокгольме, Швеция. В десятилетнем возрасте Бьерн остался сиротой. Его мать покончила с собой, а отец бросил семью еще до рождения сына. Дальнейшим воспитанием будущего артиста занимались родители матери.

Именно бабушка подтолкнула внука к модельной и актерской карьере.

В 1971 году Андерсен снялся в итальянской картине «Смерть в Венеции», принесшей ему всемирную популярность. Режиссер фильма Лукино Висконти назвал его «самым красивым мальчиком XX века».

Последней работой артиста стала автобиографическая документальная лента режиссера Кристиана Петри.

