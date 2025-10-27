Обнаружено первое опубликованное произведение Агаты Кристи

Первое опубликованное произведение английского мастера детективов Агаты Кристи обнаружено в лондонской газете спустя 120 лет. Стихотворение "Пар против электричества" было опубликовано в 1905 году, однако вводящая в заблуждение информацию в биографии Кристи не позволила обнаружить 24-строчное произведение ранее, сообщила газета The Times.

По данным издания, "королева детектива" ошиблась с возрастом, указав, что ей было 11 лет на момент его написания, а не 14. Кроме того, она перепутала электричку с трамваем.

Исследователи творчества Кристи обнаружили лирическое произведение в прошлом месяце в газетных архивах. После этого наследники писательницы разрешили его опубликовать.

Стихотворение, появившееся 8 июля 1905 года в Ealing and Hanwell Post предварялось следующим образом: "Юный автор прислал нам рифмованный комментарий к поломке электропоездов в прошлую субботу".

Перу Кристи принадлежат более 80 детективов, в том числе "Убийство в "Восточном экспрессе", "Десять негритят", "Смерть на Ниле". Многие ее произведения, в том числе об Эркюле Пуаро и мисс Марпл, неоднократно были экранизированы. Ее книги переведены более чем на 100 языков.