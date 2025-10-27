Трамп не стал отрицать вероятность введения дополнительных санкций против России

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту самолёта во время полёта из Куала-Лумпура в Токио, не стал отрицать вероятность введения дополнительных санкций против России.

Трампа спросили, рассматривается ли возможность введения дополнительных санкционных мер против России.

«Вы это узнаете», — ответил он.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники передавало, что администрация Трампа подготовила проект санкций против ключевых секторов экономики России, которые могут быть реализованы, если Москва не согласится на прекращение конфликта на Украине.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в то же время отмечал, что введённые американскими властями антироссийские санкции осложняют отношения двух стран, однако Москва не считает их поводом отказываться от налаживания связей.

23 октября Минфин США заявил о введении санкций против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ».