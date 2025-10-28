Заявления Трампа о третьем президентском сроке объяснили

Заявления главы США Дональда Трампа о третьем президентском сроке нужны для смещения внимания с реальных проблем США, считает политолог-американист Малек Дудаков. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что такая перспектива нереалистична.

«Для Трампа эта тема — просто возможность потролить своих оппонентов в лице демократов, чем он активно ей занимается. Потому что у них это всегда вызывает волну истерики, и можно переводить фокус внимания с каких-то реальных проблем, которые накапливаются в США и которые очень трудно решить», — сказал Дудаков.

Он подчеркнул, что перспективы третьего президентского срока Трампа и соответствующие изменения в Конституции нереалистичны.

«Введение поправок в Конституцию — это очень хлопотная и трудная задача, поэтому последние десятилетия американцы ее не меняли», — уточнил он.

27 октября Трамп заявлял, что пока не думал о возможности переизбраться в качестве американского лидера на третий срок.

В конце августа Трамп рассказал азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, что общественность хочет, чтобы он вновь баллотировался в президенты США.