Трамп рассказал об отношениях с Маском после конфликта

Трамп заявил, что у него с Маском сохраняются хорошие отношения
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него сохраняются хорошие отношения с бизнесменом Илоном Маском, несмотря на ссору, последовавшую за уходом миллиардера из команды главы государства.
По словам президента, он время от времени поддерживает с Маском связь. Трамп также отметил, что у миллиардера "был неудачный период" в жизни.
После ухода Маска с госслужбы он и Трамп устроили 5 июня публичное выяснение отношений через социальные сети. Бизнесмен заявил, что без его поддержки глава администрации США не победил бы на выборах в ноябре 2024 года, одобрил идею новой попытки импичмента Трампа, подверг критике разработанный по инициативе Белого дома законопроект о госрасходах и введенные президентом импортные пошлины. Трамп назвал Маска сумасшедшим и заявил, что тот в какой-то момент прекратил добросовестно выполнять свои обязанности, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE).