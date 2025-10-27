Трамп рассказал об отношениях с Маском после конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него сохраняются хорошие отношения с бизнесменом Илоном Маском, несмотря на ссору, последовавшую за уходом миллиардера из команды главы государства.

"Все хорошо с Илоном. Мне нравится Илон. Он мне всегда нравился. <...> Он хороший и очень способный парень", - сказал Трамп журналистам на борту самолета по пути в Японию, трансляция разговора велась на YouTube-канале Белого дома.

По словам президента, он время от времени поддерживает с Маском связь. Трамп также отметил, что у миллиардера "был неудачный период" в жизни.

После ухода Маска с госслужбы он и Трамп устроили 5 июня публичное выяснение отношений через социальные сети. Бизнесмен заявил, что без его поддержки глава администрации США не победил бы на выборах в ноябре 2024 года, одобрил идею новой попытки импичмента Трампа, подверг критике разработанный по инициативе Белого дома законопроект о госрасходах и введенные президентом импортные пошлины. Трамп назвал Маска сумасшедшим и заявил, что тот в какой-то момент прекратил добросовестно выполнять свои обязанности, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE).