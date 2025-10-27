CBS: Трамп проведет брифинг о возможных ударах по Венесуэле

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может принять решение расширить удары по Венесуэле, включая ее сухопутную территорию. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм. Об этом пишет Politico. "Президент Трамп вчера сообщил мне, что по возвращении из Азии планирует проинформировать членов Конгресса о будущих потенциальных военных операциях против Венесуэлы и Колумбии", - сказал он. Грэм добавил, что поддерживает расширение военной операции в латино-американском государстве. В настоящее время администрация Трампа рассматривает президента Венесуэлы Николаса Мадуро как фактического босса двух крупных организованных преступных группировок, ответственных за контрабанду наркотиков и насилие в Соединенных Штатах. Этими группировками являются "Картель Солнц" и организация "Трен-де-Арагуа". Ряд экспертов полагают, что военные США готовы к началу операции по захвату ряда объектов в Венесуэле в рамках борьбы с наркокартелями. Может ли это в итоге вылиться в полномасштабную войну, сколько времени понадобится Соединенным Штатам Америки для захвата всей страны — в материале "Газеты.Ru".