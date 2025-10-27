Трамп заявил, что был бы рад встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном во время своего турне по странам Азии. Об этом сообщило агентство ТАСС.

"Я не говорил об этом, не упоминал, но я был бы рад встретиться с ним, если он хочет встретиться", - сказал Трамп журналистам на борту самолета по пути в Японию, подчеркнув, что у него с Ким Чен Ыном "замечательные и долгие отношения".

"Я бы встретился с ним. Если вы хотите написать об этом, я открыт (к встрече. - Прим. "РГ")", - заявил Трамп ранее в минувшую пятницу.

Комментируя требование Северной Кореи признать ее ядерной державой в качестве предварительного условия для диалога с Вашингтоном, Трамп сказал: "Ну, я думаю, что они в некотором роде ядерная держава".

"Что же, у них много ядерного оружия, вот что я вам скажу", - добавил глава Белого дома.

В то же время, как сообщило агентство Reuters, заместитель директора по национальной безопасности администрации президента Южной Кореи О Хён Чжу заявил, что не считает скорую встречу Трампа и Ким Чен Ына возможной.

Незадолго до вылета Трампа в азиатское турне в СМИ появились слухи о возможной встрече с северокорейским лидером, однако вскоре их опровергли американские чиновники.