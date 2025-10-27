Трамп обратился к Путину после испытаний «Буревестника»

Президент США Дональд Трамп назвал «неуместным» заявление российского лидера Владимира Путина об испытании «Буревестника».

Об этом глава государства сказал в ходе пресс-конференции, транслируемой Белым домом.

«И, кстати, я не считаю уместным, что Путин делает такие заявления», — сказал американский лидер.

Трамп также добавил, что США якобы «обладают лучшими в мире атомными подводными лодками у берегов России» и американская сторона продолжит ракетные испытания.

Ранее, комментируя испытание ракеты «Буревестник», Трамп сказал, что Россия не играет в игры с США, а США не играют в игры с ней. Он также не исключил вероятности введения антироссийских санкций, указав, что о них в скором времени все узнают.

При этом 26 октября глава РФПИ, спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев заявил, что до администрации президента США напрямую донесена информация об испытаниях крылатой ракеты «Буревестник».