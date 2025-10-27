Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что введение президентом США Дональдом Трампом санкций в отношении России не избавило Украину от необходимости получить ракеты большой дальности.

Зеленский в интервью порталу Axios выступил с утверждением, что глава американской администрации обеспокоен эскалацией. Он также выразил уверенность, что в случае отсутствия переговоров ситуация накалится.

«Санкции — это одно такое оружие, но нам также нужны ракеты большой дальности», — сказал Зеленский.

Зеленский анонсировал подготовку плана по прекращению огня

Ранее сам Трамп не исключил возможности введения США дополнительных санкций в отношении России.