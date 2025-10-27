Премьер Черногории Спайич объявил об отмене безвиза для Турции

Черногорские власти намерены в понедельник приостановить безвизовый режим для турецких граждан после нападения на местного жителя в Подгорице, сообщил премьер-министр республики Милойко Спайич.

По его словам, Черногория в ближайшее время отменит безвиз для граждан Турции после недавнего инцидента в столице, передает ТАСС. Спайич на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) сообщил, что решение будет временным и принято в ускоренном порядке.

Премьер отметил, что власти страны также начнут переговоры с Турцией для поиска оптимального решения, позволяющего сохранить и экономическую активность, и хорошие партнерские отношения.

Вечером воскресенья полиция задержала двух граждан Турции, обвиняемых в нападении с ножом на местного жителя. После инцидента в районе происшествия скопились несколько сотен человек, которые выражали протесты и скандировали антимигрантские лозунги. Позднее сотрудники правоохранительных органов задержали еще 45 турецких граждан по другим правонарушениям.

