Politico: Британия стремится к созданию западного стального альянса

Великобритания намеревается создать с Евросоюзом "западный стальной альянс", возможно, с участием Вашингтона, для согласования тарифной политики в этой сфере. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники, осведомленные о ходе дискуссий.

По их данным, стороны пытаются "ограничить доминирование Китая на мировом рынке стали". В Лондоне надеются, что скоординированный подход поможет Великобритании избежать новых тарифов в размере 50%, которые Брюссель планирует ввести для защиты производителей ЕС.

Как заявил ранее высокопоставленный чиновник сообщества, у ЕС "нет иного выбора", кроме как защищать промышленность, поскольку Европа "находится в очень затруднительном положении из-за проблемы избыточных мощностей". Однако он указал на возможность переговоров с Лондоном, призвав обе стороны не откладывать это на потом.

Британия и ЕС уже договорились о согласовании будущих налогов на выбросы углерода при импорте стали и другой продукции, произведенной с использованием "высокозагрязняющих производственных процессов", говорится в публикации. Торговый представитель США Джеймисон Грир призвал, как напоминает Politico, к более тесной координации действий в отношении китайской стали, назвав действующие правила международной торговли "неадекватными".

Производители металла из Великобритании экспортируют практически половину продукции в ЕС. Планы Брюсселя могут оказать "разрушительное воздействие" на сталелитейную промышленность Соединенного Королевства, а также подорвать отношения между Брюсселем и Лондоном, предупреждают представители индустрии.

Предложение ЕС о сокращении на 40-50% квот на импорт стали из стран за пределами Евросоюза в июле поддержали Европейская ассоциация производителей стали и 11 стран сообщества, включая Францию, Испанию и Италию. Импорт, превышающий квоту, будет облагаться пошлинами в размере 50%.