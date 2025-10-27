В Польше задержали двух граждан Украины

По подозрению в шпионаже в Польше задержаны гражданин и гражданка Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора по делам спецслужб Яцек Добжиньский.

"Это результат совместных действий Службы военной контрразведки, Агентства внутренней безопасности и окружной прокуратуры в Люблине", - написал он в Х.

По его данным, задержанные "действовали в интересах иностранной разведки".

Задержание произошло в городе Катовице в Силезском воеводстве, где они якобы собирали данные о военных объектах и железнодорожной инфраструктуре. Подозреваемым грозит до восьми лет тюрьмы. Сообщается, что граждане Украины пока задержаны на три месяца.