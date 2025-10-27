Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о праве Украины атаковать российские объекты в Европе.
Об этом сообщает издание Politico.
17 октября польский суд постановил немедленно освободить подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» гражданина Украины Владимира Журавлева. Суд также принял решение отказать Германии в его экстрадиции.
Ранее польский премьер назвал «тревожным звонком» желание ряда стран Европы расширить экономические связи с Россией, включая восстановление газопровода «Северный поток-2», после окончания конфликта на Украине.