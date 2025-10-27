Кнайсль заявила о трансформации ЕС в военный альянс

Никита Бородкин

Евросоюз превращается в военный альянс, угрожающий нейтральному статусу Австрии. Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказала бывшая глава австрийского МИД, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

Кнайсль заявила о трансформации ЕС в военный альянс
© РИА Новости

Кнайсль отметила, что дилемма для Австрии теперь состоит не сколько в присоединении к НАТО, сколько в изменениях в самом ЕС.

«Что мы видим — это все прогрессирующую трансформацию Евросоюза в военный альянс», — сказала экс-министр.

Она добавила, что Австрия вступила в ЕС в 1995 году, когда он уже оформился как политический и оборонительный блок. Сама заявка же была направлена еще в 1989 году, когда существовало лишь Европейское экономическое сообщество.

Кнайсль заявила об утрате нейтралитета Швейцарией и Астрией

Вместе с тем, в 1995 году никто не мог предсказать, в какую сторону будет развиваться объединение. Руководитель центра G.O.R.K.l. привела в пример Швейцарию — она поддерживает разного рода соглашения с ЕС, хотя официально вопрос о вступлении в союз не стоит. Кнайсль уверена, что подавляющее большинство швейцарцев выступили бы против присоединения, в том числе и из-за нейтрального статуса государства.