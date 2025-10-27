Евросоюз превращается в военный альянс, угрожающий нейтральному статусу Австрии. Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказала бывшая глава австрийского МИД, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

Кнайсль отметила, что дилемма для Австрии теперь состоит не сколько в присоединении к НАТО, сколько в изменениях в самом ЕС.

«Что мы видим — это все прогрессирующую трансформацию Евросоюза в военный альянс», — сказала экс-министр.

Она добавила, что Австрия вступила в ЕС в 1995 году, когда он уже оформился как политический и оборонительный блок. Сама заявка же была направлена еще в 1989 году, когда существовало лишь Европейское экономическое сообщество.

Кнайсль заявила об утрате нейтралитета Швейцарией и Астрией

Вместе с тем, в 1995 году никто не мог предсказать, в какую сторону будет развиваться объединение. Руководитель центра G.O.R.K.l. привела в пример Швейцарию — она поддерживает разного рода соглашения с ЕС, хотя официально вопрос о вступлении в союз не стоит. Кнайсль уверена, что подавляющее большинство швейцарцев выступили бы против присоединения, в том числе и из-за нейтрального статуса государства.