В США заявили, что получили «резкий сигнал» от Путина

Президент России Владимир Путин успешным испытанием ракеты «Буревестник» послал странам Запада «резкий сигнал» о мощи РФ.

Об этом пишет газета The New York Times.

«Россия успешно испытала свою ядерную ракету «Буревестник», способную нести ядерный заряд, и готовится к ее развертыванию, заявил в воскресенье президент Владимир Путин. Это стало резким сигналом Западу после провала планов встречи на высшем уровне с президентом Трампом», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, поскольку это оружие работает на ядерной энергии, «оно может летать гораздо дольше, чем другие ракеты».

В Испании рассказали о сигнале Путина Западу

26 октября российский президент Владимир Путин принял доклад от начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Отчет касался успешного испытания крылатой ракеты «Буревестник», отличающейся неограниченной дальностью и оснащенной ядерной силовой установкой. Герасимов сообщил, что ракета преодолела 14 тысяч километров и находилась в воздухе на протяжении 15 часов, подтвердив свою способность обходить существующие системы противовоздушной обороны. По итогам доклада Владимир Путин поручил начать процесс подготовки к включению данного комплекса в состав вооружения российской армии.