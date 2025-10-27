Политолог Озер: саммит Путина и Трампа перенесли из-за реакции Европы

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа перенесли из-за реакции со стороны Европы. Об этом РИА Новости заявил турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.

© Газета.Ru

"Перенос саммита в Будапеште - реакция Европейского союза, а не следствие серьёзных разногласий между Москвой и Вашингтоном", - подчеркнул он. По мнению аналитика, после известия о том, что Путин и Трамп договорились встретиться в Будапеште, ЕС неверно воспринял начало подготовки мероприятия Венгрией.

В Брюсселе, подчеркнул Озер, сочли, что Венгрия "саботирует" политику ЕС. 23 октября Трамп рассказал, что отменил встречу с Путиным. Как сказал хозяин Белого дома, ему показалось, что на переговорах не удастся "добиться того, что нужно".

В тот же день российский лидер сообщил, что было бы ошибкой провести саммит в Будапеште без предварительной подготовки. При этом по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, возможность проведения переговоров России и США в Будапеште всецело зависит от решения американской стороны.