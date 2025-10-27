Поражение Киева будет автоматически означать и поражение европейских элит, поэтому они не могут не проводить антироссийскую политику. Об этом на своем YouTube-канале заявил военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

"В тот момент, когда они отступят от Украины, это будет означать проигрыш Украины. А если Украина проигрывает стратегически, то и они терпят стратегическое поражение", - подчеркнул американский аналитик.

Лавров: Европа меняет свою риторику по Украине по ситуации на фронте

По словам Риттера, европейские лидеры и связанные с ними политические элиты фактически "упорствуют в глупости", продолжая поддержку Киева. До этого бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ Ральф Боссхард заявлял, что Европа недооценивает качество и силу оружия ВС России, это серьезная ошибка в отношениях с РФ.

Как отметил эксперт, в беседах с европейцами о конфликте на Украине он время от времени "с удовольствием напоминает о начальной фазе Второй мировой войны". Тогда "немцы внезапно обнаружили, что советские войска строят очень много танков, причем довольно хороших, например Т-34".