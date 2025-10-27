Пока вы спали: последствия шатдауна в США и сигнал Путина для Европы
ВС РФ освободили Тихое, застигнув ВСУ врасплох
Российские вооружённые силы успешно освободили населённый пункт Тихое в Харьковской области благодаря тщательно спланированной операции, которая застала врага врасплох. Об этом сообщает ТАСС.
В операции участвовали три группы войск: бронетехника, штурмовые на мотоциклах и пешие подразделения, что обеспечило быстрое продвижение.
Командование уделило особое внимание деталям, что сыграло ключевую роль в успешном выполнении задачи и освобождении стратегического населённого пункта.
Шатдаун лишил продовольственной помощи каждого восьмого американца в ноябре
Шатдаун в США остановил выплаты по программе продовольственной помощи SNAP, которая ранее обеспечивала питание примерно 42 миллионам граждан. Об этом сообщает ТАСС.
В результате из-за прекращения финансирования с 1 ноября пособия не будут выплачиваться, что затронет наиболее уязвимые слои населения, включая семьи с детьми и пожилых людей.
Ответственность за эту ситуацию лежит на сенаторах от Демократической партии, которые голосовали за прекращение финансирования, и существует риск возобновления работы правительства для восстановления помощи.
Путин направил Западу сигнал о полном контроле ВС РФ ситуации на Донбассе
Президент Владимир Путин продемонстрировал Западу свою уверенность, посетив управление объединённой группировкой войск и подчеркнув полное контроль РФ над ситуацией на Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на испанское агентство EFE.
Его внешний вид и военная форма символизировали мощь и решительность России на поле боя, а жесткий сигнал был также адресован президенту США Дональду Трампу, считают в агентстве.
После серии встреч с командующими на линии фронта Путин подтвердил, что российские вооружённые силы успешно удерживают ситуацию и продолжают продвижение в Донецкой области.
Марочко назвал самые успешные участки фронта у армии РФ за неделю в зоне СВО
Военные эксперт Андрей Марочко отметил, что на минувшей неделе наиболее успешными участками фронта у российских войск стали краснолиманское и северское направления. Об этом сообщает ТАСС.
Благодаря увеличению контроля и освободительным операциям создаются предпосылки для окружения украинских подразделений, что говорит о прогрессе в ходе спецоперации.
Россия освободила несколько населённых пунктов, таких как Бологовка, Плещеевка и Дроновка, укрепляя свои позиции на ключевых направлениях.
Южная Корея и США сохраняют разногласия по основным пунктам таможенной сделки
Южная Корея и США продолжают вести переговоры по ключевым вопросам торгового соглашения, о чем заявил президент Ли Чжэ Мён в интервью Bloomberg. Об этом сообщает ТАСС.
Основными спорными аспектами остаются методы инвестирования, объем вложений, график и распределение прибыли и убытков, при этом обе стороны стремятся найти компромисс.
Несмотря на существующие разногласия, лидер Южной Кореи выразил уверенность, что достижение согласия вполне реально.