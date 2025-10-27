Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© Mehmet Eser/ZUMA/TACC

ВС РФ освободили Тихое, застигнув ВСУ врасплох

Российские вооружённые силы успешно освободили населённый пункт Тихое в Харьковской области благодаря тщательно спланированной операции, которая застала врага врасплох. Об этом сообщает ТАСС.

В операции участвовали три группы войск: бронетехника, штурмовые на мотоциклах и пешие подразделения, что обеспечило быстрое продвижение.

Командование уделило особое внимание деталям, что сыграло ключевую роль в успешном выполнении задачи и освобождении стратегического населённого пункта.

Шатдаун лишил продовольственной помощи каждого восьмого американца в ноябре

Шатдаун в США остановил выплаты по программе продовольственной помощи SNAP, которая ранее обеспечивала питание примерно 42 миллионам граждан. Об этом сообщает ТАСС.

В результате из-за прекращения финансирования с 1 ноября пособия не будут выплачиваться, что затронет наиболее уязвимые слои населения, включая семьи с детьми и пожилых людей.

Ответственность за эту ситуацию лежит на сенаторах от Демократической партии, которые голосовали за прекращение финансирования, и существует риск возобновления работы правительства для восстановления помощи.

Путин направил Западу сигнал о полном контроле ВС РФ ситуации на Донбассе

Президент Владимир Путин продемонстрировал Западу свою уверенность, посетив управление объединённой группировкой войск и подчеркнув полное контроль РФ над ситуацией на Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на испанское агентство EFE.

Его внешний вид и военная форма символизировали мощь и решительность России на поле боя, а жесткий сигнал был также адресован президенту США Дональду Трампу, считают в агентстве.

После серии встреч с командующими на линии фронта Путин подтвердил, что российские вооружённые силы успешно удерживают ситуацию и продолжают продвижение в Донецкой области.

Марочко назвал самые успешные участки фронта у армии РФ за неделю в зоне СВО

Военные эксперт Андрей Марочко отметил, что на минувшей неделе наиболее успешными участками фронта у российских войск стали краснолиманское и северское направления. Об этом сообщает ТАСС.

Благодаря увеличению контроля и освободительным операциям создаются предпосылки для окружения украинских подразделений, что говорит о прогрессе в ходе спецоперации.

Россия освободила несколько населённых пунктов, таких как Бологовка, Плещеевка и Дроновка, укрепляя свои позиции на ключевых направлениях.

Южная Корея и США сохраняют разногласия по основным пунктам таможенной сделки

Южная Корея и США продолжают вести переговоры по ключевым вопросам торгового соглашения, о чем заявил президент Ли Чжэ Мён в интервью Bloomberg. Об этом сообщает ТАСС.

Основными спорными аспектами остаются методы инвестирования, объем вложений, график и распределение прибыли и убытков, при этом обе стороны стремятся найти компромисс.

Несмотря на существующие разногласия, лидер Южной Кореи выразил уверенность, что достижение согласия вполне реально.