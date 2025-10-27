Орбан обсудит с Трампом последствия санкций США против энергетики России

Глава венгерского правительства Виктор Орбан на следующей неделе проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить смягчение последствий для Будапешта от санкций Штатов против нефти из РФ. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

© Global look

«Я скоро буду в Вашингтоне, чтобы обсудить это с президентом Трампом. Мы попытаемся найти выход, особенно для Венгрии», — сказал премьер-министр Венгрии.

Отмечается, что Будапешт сильно зависит от российских нефти и газа, поскольку с 2022 года серьезно нарастил их закупки.