В Албании неожиданно рассказали о беременности ИИ-министра Диеллы

История с искусственным интеллектом в правительстве Албании зашла дальше, чем кто-либо ожидал. Премьер-министр страны сообщил, что цифровой министр по имени Диэлла, отвечающая за госзакупки, «беременна».

По словам премьера Эди Рамы, «дети» Диэллы будут помогать депутатам парламента. Всего их будет 83 — по одному на каждого парламентария. Каждый из них получит знания своей «матери» и будет присутствовать на заседаниях, фиксируя всё происходящее.

Диэлла тоже дала комментарий. Она заявила, что её цель — не заменить чиновников, а помочь им работать эффективнее. Искусственный интеллект, по её словам, сможет заранее выявлять коррупционные риски, возможные кризисы и новые рыночные возможности.

Албания стала первой страной, где ИИ официально получил пост в правительстве. Диэлла курирует госзакупки, сервис e-Albania и подбор международных специалистов для государственных проектов.