Посол Зиновьев: южнокорейские компании «кусают локти» после ухода из России

Уход южнокорейских компаний из России был болезненным и убыточным, и теперь многие ушедшие предприниматели «кусают локти», рассказал в интервью РИА Новости посол России в Сеуле Георгий Зиновьев.

«Те, кто остался — в продовольственной, гостиничной, торговой и других сферах — чувствуют себя уверенно и процветают», — подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что корейский бизнес хорошо осведомлён о возможностях российского рынка и сейчас бизнес находит возможность взаимодействовать в новых условиях, что является одной из «важных конструктивных сил», поддерживающих практические связи двух стран.

Ранее министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым отметил важность создания благоприятных условий для работы южнокорейских компаний в России.