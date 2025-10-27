В Британии назвали главную проблему местных спецслужб

Британские спецслужбы слабо скоординированы между собой, из-за чего они не справляются с угрозами национальной безопасности. Главную проблему местных спецслужб назвала газета The Times со ссылкой на доклад МВД Великобритании от 2023 года.

© Lenta.ru

«Британские службы безопасности "не поспевают" за угрозами. За демонстрацию "слабой координации" и "фрагментированных" линий подотчетности критике подверглось Агентство внутренней безопасности MI5, его аналог в сфере внешней разведки MI6 и Управление правительственной связи GCHQ», — указано в статье.

Отмечается, что разногласия зачастую приводят к тупиковым ситуациям. Например, MI5 настаивало на признании иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией, в то время как MI6 выступает против этого, указывая на негативные дипломатические последствия такого шага.

Ранее The Times сообщила о планах MI6 создать даркнет-портал для вербовки шпионов за рубежом. По замыслу разведки, через платформу Silent Courier потенциальные агенты, обладающие секретными данными, смогут связываться с ведомством по безопасному каналу.