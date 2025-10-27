Украинский конфликт может завершиться после смены власти в странах Запада и усиления политических сил, не видящих врага в лице России. Об этом заявила профессор Университета Манитобы Радика Десаи в интервью «Ленте.ру».

«Все могло бы измениться, если бы в западных странах к власти пришли другие политические силы. Тогда, возможно, прозвучали бы вопросы: "Зачем мы наживаем врага в лице России? Была ли она действительно агрессивна?"» — отметила эксперт.

По словам Десаи, прогрессивным силам в западных государствах необходимо формировать иную повестку и громче заявлять о себе. При этом профессор подчеркнула, что подобная смена сил может произойти только в очень отдаленной перспективе. Она предположила, что конфликт может завершиться военным путем, а не дипломатическим.

Ранее издание American Conservative сообщило, что победа оппозиции на выборах в чешскую нижнюю палату парламента свидетельствует о росте антивоенных настроений в Евросоюзе и НАТО.