В Канаде сравнили Трампа с мафиози

Из-за склонности прибегать к угрозам президент США Дональд Трамп больше похож на мафиози, чем на мастера заключения сделок. Об этом заявила профессор Университета Манитобы Радика Десаи в интервью «Ленте.ру».

«Трамп любит называть себя мастером сделок. На самом деле он не специалист по сделкам. Он больше похож на мафиози: сначала грубит и запугивает, а потом предлагает "сделку"», — отметила эксперт.

По словам Десаи, Трамп действовал подобным образом, когда называл бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо губернатором, а Канаду — 51-м штатом. Она добавила, что риторика американского лидера вызвала раздражение и усилила антиамериканские настроения в Канаде, а также привела к росту патриотизма.

В конце сентября Трамп вновь предложил Канаде стать частью Соединенных Штатов, указав, что это было бы лучшим решением, чем присоединение к системе (ПРО) «Золотой купол».