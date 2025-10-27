Спецслужбы Великобритании не могут договориться между собой

Спецслужбы Великобритании сталкиваются с серьезными проблемами во взаимодействии и координации действий. Согласно докладу, с которым ознакомилась газета The Times, разведывательные ведомства страны демонстрируют низкий уровень сотрудничества и разрозненную систему подотчетности.

Документ, подготовленный в 2023 году бывшим советником премьер-министра Ником Тимоти, указывает на недостаточную координацию между контрразведкой (MI5), внешней разведкой (MI6) и Центром правительственной связи (GCHQ). Как сообщил источник издания, разногласия между службами часто приводят к тупиковым ситуациям, поскольку Министерство иностранных дел представляет позицию MI6, а Министерство внутренних дел — MI5.

В качестве примера приводятся дебаты о признании иранского Корпуса стражей исламской революции террористической организацией. Решение этого вопроса заблокировано противостоянием ведомств: контрразведка поддерживает такую меру, тогда внешняя разведка выступает против, опасаясь дипломатических последствий.

В докладе предлагается учредить должность министра по вопросам безопасности для координации работы спецслужб и передать функции обеспечения национальной безопасности от Скотленд-Ярда Национальному агентству по борьбе с преступностью.

