В Латвии продлили запрет на полеты у границы с РФ в ночное время

Латвия еще на неделю продлила частичное закрытие воздушного пространства в вечернее и ночное время у границы с РФ и Белоруссией. Об этом, ссылаясь на источник в отвечающей за воздушный трафик латвийской диспетчерской службе, сообщает ТАСС.

© Газета.Ru

По словам собеседника агентства, запрет на полеты в приграничном воздушном пространстве с Россией и Белоруссией на высоте до 6 км в вечерние и ночные часы продлен до 2 ноября. Первоначально такой запрет действовал до 8 октября, затем он был еще дважды продлен.

Источник отметил, что аналогичные меры действуют также на границе с Литвой и Эстонией. Ограничения не распространяются лишь на полеты, которые санкционированы министерством обороны. Запрет на полеты действует с 18:00 до 5:00 по всемирному времени (с 21:00 до 8:00 мск). 26 октября сообщалось, что литовские власти вновь закрыли для полетов международный аэропорт Вильнюса.