Туристов в Финляндии штрафуют за селфи у забора на границе с Россией

Количество штрафов за нарушение пограничной зоны Финляндии увеличилось на треть за лето 2025 года из-за приезжих, которые пытаются фотографироваться у забора на границе с Россией. Об этом 26 октября сообщил начальник пограничного поста Вайниккала Юсси Пеккала.

«Вдоль восточной границы есть много мест, где пограничная зона граничит, например, с дорогой. Если между дорогой и заграждением нет леса или холма, можно увидеть как ограду, так и российскую сторону», — передает слова Пеккала финская телерадиокомпания Yle.

По данным финских пограничников, за летний сезон 2025 года было зафиксировано более 50 мелких инцидентов, связанных с нарушением правил пребывания вблизи государственной границы. В ведомстве уточняют, что значительная часть подобных случаев приходится именно на иностранных туристов.

Глава министерства обороны Финляндии Антти Хяккянен ранее сообщил, что в 2025 году власти страны не намерены возобновлять работу пограничных пунктов с Россией. Он отметил, что основная причина такого решения связана с опасениями относительно возможного увеличения потока беженцев, что требует от Финляндии дополнительных мер по усилению контроля для обеспечения безопасности своих границ.