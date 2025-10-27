В США из-за шатдауна перестанут выдавать талоны на еду

Талоны на питание перестанут выдавать американцам с 1 ноября. Это связано с продолжением шатдауна правительства США. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства государства.

© ТК «Звезда»

Пособия выдавали американцам в рамках программы дополнительной продовольственной помощи (SNAP). Известно, что демократы в сенате проголосовали против финансирования этого проекта.

«Демократы в сенате уже 12 раз проголосовали против финансирования программы предоставления продовольственных талонов, также известной как программа дополнительной продовольственной помощи (SNAP). В конечном итоге колодец иссяк. По состоянию на текущий момент пособия не будут выдаваться с 1 ноября», - говорится в публикации министерства.

Ранее сообщалось, что демократы 11 раз проголосовали за приостановку работы правительства США. В сенате американского Конгресса отклонили проект госбюджета, предложенный республиканцами. За него проголосовали менее 60 сенаторов.