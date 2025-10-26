В Камеруне во время акции протеста убили четырех человек

По меньшей мере четыре человека убиты во время организованной оппозицией демонстрации в экономической столице Камеруна городе Дуала, участники которой требовали признать победу своего кандидата Бакари Исса Чиромы на состоявшихся 12 октября президентских выборах. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на предвыборный штаб Чиромы.

© Flickr / US Army Africa

Во время демонстрации, передает агентство, началась стрельба. Официальных сообщений властей о жертвах в ходе акции протеста нет.

Накануне Чирома призвал провести 26 октября во всех городах страны демонстрации в свою поддержку.

"Выходите, организуйте мирные марши на всех крупных [городских] перекрестках", - приводит выдержки из его обращения новостной портал Actu Cameroun.

Между тем в социальных сетях Камеруна в последние часы распространилась информация о том, что Чирома бежал из страны за границу. Лидер оппозиции опроверг ее и заявил, что готовит "победоносную демонстрацию".

Согласно обнародованным избиркомом данным, действующий глава государства 92-летний Поль Бийя победил на президентских выборах, набрав 53,66% голосов. Его главный конкурент бывший министр Чирома получил поддержку 35,19% избирателей. Чирома отверг эти подсчеты избиркома и заявил, что победил с результатом 60% голосов избирателей.

Победителя выборов и окончательное распределение голосов должен объявить 27 октября Конституционный совет (КС) Камеруна. Чирома заявил, что намерен вывести на улицы своих сторонников, если КС подтвердит цифры избиркома.