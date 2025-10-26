Мэру города в Армении предъявили обвинение за слова о союзе с Россией

Мэру армянского города Гюмри Вардану Гукасяну предъявили обвинения за слова о необходимости формирования союза с Россией. Об этом сообщила его адвокат Заруи Постанджян в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По ее словам, заявление Гукасяна квалифицировали как призыв к отказу от суверенитета Армении. Постанджян назвала происходящее политическим преследованием. Адвокат заверила, что мэр города несколько раз подчеркивал, что его предложение может быть реализовано лишь при сохранении независимой государственности.

Постанджян намерена защищать права Гукасяна и хочет восстановить справедливость.

Мэра Гюмри обвиняют в получении взятки размером в 10 тысяч долларов. Его адвокат Заруи Постанджян рассказала о бесчеловечном отношении силовиков к нему: Гукасяну два дня подряд не давали еду, хотя у него диабет.