Премьер Баварии: больше никаких пособий для украинских беженцев

Премьер-министр Баварии и лидер одной из правящих Германией партии ХСС Маркус Зёдер призвал как можно скорее отменить выплату пособий по безработице украинским беженцам, а также сократить растущий приток молодых людей с Украины в Германию.

"У нас есть четкая договоренность, и ее нужно придерживаться. Это значит: больше никаких пособий украинским беженцам", - сказал Зёдер в интервью газете Bild am Sonntag, указывая на коалиционное соглашение правительства канцлера Фридриха Мерца.

Кроме того, баварский премьер требует существенно ограничить приток в Германию молодых украинцев.

"Мы также должны взять под контроль и существенно сократить быстро растущий приток молодых мужчин из Украины", - говорит Зёдер.

Ранее немецкое МВД сообщило, что количество молодых украинцев, прибывающих на территорию Германии, увеличилось в десятки раз за последние два месяца. По данным ведомства, в середине августа за неделю в страну въезжали около 19 молодых украинских граждан в возрасте от 18 до 22 лет. В сентябре этот показатель резко вырос, превысив тысячу человек в неделю, а в первой половине октября составил от 1400 до 1800 человек.

В конце августа украинское правительство приняло решение смягчить процедуру пересечения границы и разрешило выезд за пределы страны мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. СМИ сообщали, что сразу после принятия этого решения молодые люди начали массово покидать Украину.