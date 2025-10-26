В США рассказали, когда завершится шатдаун

Илья Родин

Прекращение работы правительственных учреждений США (шатдаун) может продлится до конца ноября, заявила конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна. Об этом пишет РИА Новости.

Шатдаун в Соединенных Штатах начался 1 октября, в свете того, что Конгресс не успел согласовать бюджет. В первые дни после начала шатдауна ряд чиновников предположил, что правительство вернется к работе через 1-2 недели, затем в качестве крайнего срока было названо 17 октября.

Президент США Дональд Трамп обвинил в сложившейся ситуации демократов и пообещал массовые сокращения, закрытие начатых Демпартией программ.

«Я слышала, что мы, возможно, не вернемся [к нормальной работе] до Дня благодарения [27 ноября] или даже позже», — отметила Луна.

Ранее глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет сообщил, что остановка работы правительства США в случае продолжения может привести к сокращениям и потерям для ВВП в размере до $15 млрд в неделю.