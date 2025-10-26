В США рассказали, когда завершится шатдаун

Прекращение работы правительственных учреждений США (шатдаун) может продлится до конца ноября, заявила конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна. Об этом пишет РИА Новости.

Шатдаун в Соединенных Штатах начался 1 октября, в свете того, что Конгресс не успел согласовать бюджет. В первые дни после начала шатдауна ряд чиновников предположил, что правительство вернется к работе через 1-2 недели, затем в качестве крайнего срока было названо 17 октября.

Президент США Дональд Трамп обвинил в сложившейся ситуации демократов и пообещал массовые сокращения, закрытие начатых Демпартией программ.

«Я слышала, что мы, возможно, не вернемся [к нормальной работе] до Дня благодарения [27 ноября] или даже позже», — отметила Луна.

Шатдаун в США: как он может повлиять на поддержку Украины

Ранее глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет сообщил, что остановка работы правительства США в случае продолжения может привести к сокращениям и потерям для ВВП в размере до $15 млрд в неделю.