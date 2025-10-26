В Сербии объяснили, почему невозможно отречение от России

Майк Габриелян

Белград не может отречься от России, это означало бы отречение от самой Сербии. Об этом заявил председатель совета отделения Российского исторического общества (РИО) в Сербии, бывший вице-премьер Александр Вулин, передает РИА Новости.

Учредительное заседание отделения РИО в Сербии собрало в воскресенье полный конференц-зал, вмещающий более тысячи мест.

С трибуны Вулин сказал, что современная Сербия не существовала, если бы Россия не выстояла все эти века.

«Если Россия не победит и не сохранится, как единая страна-победитель, неужели думаете, что Сербия сохранится как единое и победившее государство? Отречение от России — это отречение от Сербии», — заявил Вулин.

По его словам, угроза вторичных санкций США и дефицита бензина «не заставит нас навсегда поссориться с теми, с кем мы не поссорились под бомбами и штыками».

На заседании присутствовали замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич, патриарх Сербский Порфирий, члены правительства Республики Сербской и другие официальные лица.