Белград не может отречься от России, это означало бы отречение от самой Сербии. Об этом заявил председатель совета отделения Российского исторического общества (РИО) в Сербии, бывший вице-премьер Александр Вулин, передает РИА Новости.

Учредительное заседание отделения РИО в Сербии собрало в воскресенье полный конференц-зал, вмещающий более тысячи мест.

С трибуны Вулин сказал, что современная Сербия не существовала, если бы Россия не выстояла все эти века.

«Если Россия не победит и не сохранится, как единая страна-победитель, неужели думаете, что Сербия сохранится как единое и победившее государство? Отречение от России — это отречение от Сербии», — заявил Вулин.

По его словам, угроза вторичных санкций США и дефицита бензина «не заставит нас навсегда поссориться с теми, с кем мы не поссорились под бомбами и штыками».

На заседании присутствовали замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич, патриарх Сербский Порфирий, члены правительства Республики Сербской и другие официальные лица.